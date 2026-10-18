Reúne carrera 5K a 2 mil personas

SALTILLO, COAH. - Alrededor de 2 mil personas participaron en la carrera de 5 kilómetros organizada por el Instituto Tecnológico de Saltillo para conmemorar los 75 años de historia de la institución.

La convocatoria reunió a estudiantes, exalumnos, personal docente y administrativo, así como a público en general, en una actividad que forma parte del programa de celebraciones por el aniversario del plantel.

La carrera 5K del Instituto Tecnológico de Saltillo

Los festejos comenzaron el 3 de enero de 2026 y buscan reconocer la trayectoria del Tec Saltillo, cuya presencia ha trascendido el ámbito académico y ha dejado huella también en el deporte.

Dentro de su historia deportiva destacan figuras como Carlos Roldán Sanders, Javier "La Polla" González, Agustín "El Calloso" García y Jesús "Chuy" Rosales, cuyos nombres forman parte de la memoria de la institución.

Legado deportivo del Tec Saltillo

También sobresalen los eventos nacionales Intertecnológicos realizados durante las décadas de los sesenta y los noventa, así como en lo que va del siglo XXI, competencias que han contribuido a consolidar la tradición deportiva de los Burros Pardos.

Con la participación de su comunidad en la carrera 5K, el Instituto Tecnológico de Saltillo continúa las actividades conmemorativas por sus 75 años de existencia, una celebración que reconoce su historia y la contribución de generaciones de estudiantes, docentes y egresados.