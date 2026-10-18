Une Iglesia de Saltillo esfuerzos por misiones

SALTILLO, COAH.- La comunidad católica de Saltillo se une a la celebración del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) 2026, una jornada que busca renovar el compromiso evangelizador de la Iglesia y respaldar a quienes llevan el mensaje de Cristo a distintas partes del mundo.

Bajo el lema "Uno en Cristo, unidos en la misión", la celebración convoca a los fieles a participar en la labor misionera mediante la oración por quienes evangelizan en otros territorios, las aportaciones económicas para sostener las obras misioneras y el testimonio cristiano en la vida cotidiana.

Acciones de la autoridad

Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, señaló que todos los integrantes de la Iglesia tienen una vocación misionera que pueden ejercer en sus entornos familiares, eclesiales, laborales, políticos y sociales.

En su reflexión correspondiente al 29.º Domingo Ordinario, el prelado destacó que la misión se manifiesta mediante las obras de fe, la caridad, el servicio honesto y la perseverancia en la vivencia del Evangelio.

El mensaje también retoma el llamado del papa León XIII a mantener el entusiasmo por la evangelización, fortalecer la unidad de las comunidades y colaborar con generosidad en la misión de la Iglesia.

El pontífice reconoció especialmente a los misioneros y misioneras que han dejado sus hogares, familias y condiciones de seguridad para anunciar el Evangelio en lugares afectados por la pobreza, los conflictos o las barreras culturales.

Detalles confirmados

Asimismo, llamó a las comunidades católicas a orar por quienes realizan esta labor y a pedir nuevas vocaciones misioneras, tanto de jóvenes como de adultos dispuestos a llevar el mensaje cristiano hasta los lugares más alejados.

La celebración del DOMUND recuerda que la evangelización no corresponde únicamente a quienes viajan a otros países o comunidades, sino también a cada creyente que da testimonio de su fe mediante sus palabras, acciones y servicio a los demás.

Las lecturas bíblicas de Isaías, el Salmo 96, la Primera Carta a los Tesalonicenses y el Evangelio de Mateo acompañan la reflexión de esta jornada, que invita a reconocer a Dios como Señor y a anunciar su mensaje a todas las naciones.

La oración propuesta por el papa León XIII para el mes misionero pide por la unidad de la Iglesia, la fortaleza de quienes realizan labores de evangelización y la disposición de los fieles para convertirse en instrumentos de paz.