Reinicia obra de planta tratadora

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Se reiniciaron los trabajos de construcción y equipamiento de la planta tratadora de agua ubicada en la Comunidad Loma Prieta en la que se invierten 43 millones de pesos.

Al respecto el alcalde Óscar Flores Lugo afirmó que la empresa española ASSUL que lleva a cabo el proyecto ya reinició los trabajos y que una vez que queden concluidos se procederá a la colocación de las plantas de junco para el tratado del agua.

El Edil comentó que se tiene plena confianza de que la obra concluya de manera satisfactoria y que si bien es cierto que esto no pudiera ocurrir en el presente año, lo cierto es que es un hecho que esta Ciudad contará con una planta tratadora de agua que a la vez servirá para los proyectos que se tienen a futuro.

“Anticipadamente sabíamos que este era un proyecto ambicioso y que se llevaría algo de tiempo su ejecución y por lo que respecta a la reanudación estamos muy contentos porque apoyará al progreso de la población”.

Agregó que en cuanto a la infraestructura ya se tienen las cuatro fosas listas para el ademado y la colocación de los juncos, trabajos que serán supervisados por las propias autoridades municipales .