Renuncian campesinos a producción de cabrito

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Ante los altos costos de los insumos para criar y mantener a las cabras es que la cantidad de estas ha bajado considerablemente y con ello la producción de cabrito.

Jesús Sánchez Vázquez campesino originario del ejido Nueva Fracción y experimentado criador de ganado menor dijo que antes esta población registraba 13 mil cabras que a la hora de las paridas se duplicaban los cabritos consiguiendo el productor buenas ganancias en comparación con los tiempos actuales que a duras penas contabilizan 3 mil 500 cabras, por lo tanto no habrá mucho cabrito.

Todo se debe al alto costo de los insumos comenzando por el diésel, alimento, vacunas espacios acordes para la crianza etc., que no todos los productores pueden tener y por eso mejor optan por venderlas.

A esto se suma saber mantener la chiva para que dé buena producción de leche y cabritos, algo que solo se logra invirtiendo.

Dijo que mucha gente se queja de que les venden el cabrito muy caro pero es porque cuesta mucho mantenerlos hasta que estén en punto de venta.

En cuanto al costo de la leche de cabra dijo que tienen años que se las pagan a seis pesos el litro pero eso se debe a que tanto el intermediario como el empresario no ven necesario pagarlo más caro pero si se sienten con derecho de aumentar el queso y la crema las veces que quieren.