Rechazan candidatura de Tony Flores y abandonan cuatro funcionarios las filas del PT en Frontera

La postulación de Tony Flores como candidato del Partido del Trabajo al Sexto Distrito detonó la renuncia de cuatro integrantes del Cabildo de Frontera, quienes aseguraron que el ahora aspirante no representa las necesidades de la región y que la dirigencia del partido dejó de coincidir con sus ideales.

Las regidoras Guadalupe Ramírez y Grecia Ortiz Alanís, la síndico de minoría Sara Quiroz Gómez y el regidor Jesús Nazarín de Luna Preciado anunciaron oficialmente su salida del PT para declararse independientes dentro de la actual administración municipal.

“Los compañeros regidores y aquí presente hicimos una renuncia hacia el partido que nos identificaba”, expresó Grecia Ortiz Alanís, quien explicó que las decisiones recientes del partido fueron el principal motivo del rompimiento.

Indicó que la candidatura de Tony Flores generó inconformidad debido a que el aspirante ni siquiera radica en esta zona del estado. “La región donde él habita no son las mismas necesidades que tienen aquí los ciudadanos de Frontera”, declaró.

La regidora aseguró que los ideales y la forma de organización del PT ya no coinciden con la visión de quienes hoy abandonaron las filas petistas. “La manera de trabajo del partido ya no va con los ideales o intereses propios que nosotros tenemos”, señaló.

Ortiz Alanís comentó que desde el momento en que Tony Flores fue designado candidato decidieron separarse políticamente del partido. “Al momento en el que se postuló, nosotros dijimos: hasta aquí”, afirmó.

Asimismo, descartó que existieran conflictos personales recientes o discusiones internas, aunque reconoció que ya no congeniaban con las decisiones tomadas desde la dirigencia.

Sobre las críticas hacia Tony Flores por acumular ausencias en el Congreso local durante su campaña, la funcionaria dijo desconocer el tema, aunque consideró importante cumplir con las responsabilidades legislativas.

Por su parte, Sara Quiroz Gómez aseguró que desde hace varios meses ya analizaba abandonar el partido debido a la forma de trabajo interna y a la falta de unidad.

“No estoy de acuerdo en cómo están trabajando”, expresó la síndico de minoría, quien afirmó que anteriormente el trabajo se realizaba en equipo y actualmente prevalecen intereses individuales.

En tanto, Guadalupe Ramírez manifestó que la decisión fue personal y sin confrontaciones directas, aunque reconoció inconformidad por la conducción política del PT en Frontera.

Los funcionarios afirmaron que continuarán desempeñando sus funciones dentro del Cabildo de manera independiente y aseguraron que la separación política no afectará su trabajo en beneficio de la ciudadanía.