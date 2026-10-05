Reparación de barda en primaria 15 de Mayo programada para 2027

La primaria 15 de Mayo, ubicada en la colonia Independencia, espera que durante 2027 se concrete la reparación de su barda perimetral, luego de que una revisión de la Secretaría de Educación detectó daños estructurales en distintos tramos.

Adriana Zúñiga, directora del plantel, explicó que inicialmente se solicitó una solución para los 15 metros de barda que se derrumbaron; sin embargo, personal de la Secretaría de Educación que acudió desde Saltillo determinó que la estructura presenta un deterioro general.

De acuerdo con la directora, durante la revisión se detectaron varillas expuestas y otros elementos de la estructura desgastados, por lo que existe el riesgo de que otras partes de la barda puedan colapsar a corto, mediano o largo plazo.

Ante esta situación, la comunidad escolar optó por esperar la posibilidad de que el proyecto contemple una intervención más amplia, principalmente en los tramos lateral y posterior, considerados los más afectados por el paso del tiempo. "Como padres de familia, como comunidad escolar, decidimos mejor esperar a que se nos trate de dar ese beneficio de la barda", explicó Zúñiga.

La directora señaló que el proyecto tendría que comenzar a gestionarse con la llegada de los recursos de 2027. Explicó que durante enero se plantean y autorizan los proyectos, mientras que la ejecución de los trabajos podría comenzar en febrero. "Nosotros estamos en espera de que en febrero nos llegue el beneficio", indicó.

Zúñiga señaló que desconoce la antigüedad exacta de la barda, debido a que asumió la dirección del plantel en 2018. Respecto a la seguridad del plantel, explicó que, pese a que actualmente existe una malla en lugar del tramo derrumbado, no se han registrado robos.

Recordó que anteriormente la escuela enfrentaba problemas recurrentes de este tipo, pero la comunidad escolar implementó medidas preventivas, entre ellas la instalación de cámaras de alta calidad y mayor iluminación en la cancha. A estas acciones se suma el apoyo de padres de familia que viven en los alrededores, así como la vigilancia de la Policía Escolar y la coordinación con la Presidencia Municipal.

La directora reconoció que la falta de una barda completa limita algunas condiciones de seguridad del plantel, aunque hasta ahora las medidas implementadas han permitido mantener protegido el espacio escolar.