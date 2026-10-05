Concluye la Feria de la Amistad con saldo blanco y presentación de Conjunto Primavera

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Tras 10 días de actividades, concluyó la Feria de la Amistad con la presentación de Conjunto Primavera y un reporte de saldo blanco durante el desarrollo del evento.

Comerciantes de la localidad destacaron la derrama económica generada durante los días de la feria, a la que también acudieron vendedores provenientes de otros sectores.

La afluencia de asistentes varió de acuerdo con el grupo que se presentó en cada jornada; sin embargo, la presencia de visitantes se mantuvo durante los 10 días de actividades.

La Feria de la Amistad y su impacto en la comunidad

De acuerdo con la información proporcionada, durante el desarrollo de la feria no se registraron incidentes dentro de las instalaciones.

Los acuñenses disfrutaron del evento anual, mientras que comerciantes participantes reportaron buenas ventas y una actividad favorable durante la celebración.