Fuertes vientos provocan caída de cables en Alumbrado Público

El director de Alumbrado Público del municipio, Manuel Audón Gutiérrez Ceniceros, informó que cada semana se reciben más de 120 reportes por parte de la ciudadanía relacionados con fallas en luminarias, cables dañados y afectaciones derivadas de condiciones climatológicas adversas.

De acuerdo con el funcionario, el área a su cargo atiende diariamente más de 15 reparaciones, principalmente por fotoceldas dañadas o cables reventados. Tan solo durante los últimos días, los fuertes vientos provocaron la caída de cables en puntos clave de la ciudad, como en la entrada de San Buenaventura, en el bulevar Magisterio con carretera 30.

"Tratamos de cubrir lo más eficientemente que se pueda, en el menor tiempo posible, para ir a reparar una lámpara o donde se haya caído un cable. Recientemente nos pegó el último aironazo, donde se reventaron varios cables, pero tratamos de dar la respuesta de forma inmediata", expresó Gutiérrez Ceniceros.

El titular del departamento aseguró que, a pesar de los problemas derivados del clima, no se han registrado casos de robo de cableado en el municipio, lo que ha permitido mantener un ritmo constante de atención y reparación.

La Dirección de Alumbrado Público mantiene guardias y recorridos constantes para responder a los reportes ciudadanos y prevenir afectaciones mayores en vialidades y espacios públicos.