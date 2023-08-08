Respalda Piña libros de texto

FRONTERA COAH-.El alcalde Roberto Piña habló acerca de la controversia de los libros de texto, señaló que lo que se tiene que hacer es continuar en colaboración con los tres niveles de gobierno sin caer en tintes políticos.

"Bajo ninguna circunstancia, yo no me voy a prestar a un tema que tenga tinte político o extraño que esté tratando de enrarecer la buena relación que se tienen en los temas de educación", comentó el alcalde Roberto Piña.

Dijo que el Gobierno Federal está haciendo un excelente trabajo en temas de ayudar al adulto mayor, jóvenes y niños por lo que dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el mejor gobierno que ha tenido México.

Y no solo en temas de dignidad social sino en temas de educación de dar crecimiento a las zonas más vulnerables y que más lo necesitan como lo es la educación que ha sido un tema prioritario dentro de su administración.

"Lo voy a repetir porque así lo creo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el mejor gobierno que ha tenido este país y está marcado por mucho, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la mano de ese señor", comentó.

Dijo que le queda un tiempo de un año y medio de estar al frente de la presidencia de la República Mexicana por lo que solo tienen que trabajar de la mano con él, el alcalde agregó que una de las cosas que mejor pudieron pasarle es ser autoridad a la par de una figura del tamaño de López Obrador que va a representar mucho para México y lo que hizo como nadie más en 50 años.

Mencionó que nadie corretea al que va en último lugar, nadie le tira pedradas al que va al final, por lo que dijo que la resistencia y la crítica es algo normal de los seres humanos, cuando alguien hace las cosas bien tienden a buscar la manera de cómo hacerle males.

Pero dijo que lo más importante es hacer buen para que le vaya bien a la ciudad, al país y no pata uno solo, sino hacer para que el país se viera beneficiado los jóvenes son un tema en el que no se pueden poner como moneda de cambio sobre todo si los niños y jóvenes han estado 2 años y medio sin estar en clase prácticamente por el tema de la pandemia.