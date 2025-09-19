Niños de Allende reciben charla sobre prevención del abuso sexual

ALLENDE, COAH. — Alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Allende, participaron en una charla sobre la importancia de prevenir el abuso sexual y aprender a mantenerse seguros.

La exposición fue desarrollada de manera amena y accesible, brindando a los estudiantes herramientas prácticas para identificar situaciones de riesgo y reaccionar con confianza.

Los menores mostraron gran interés en el tema y participaron activamente durante la sesión, haciendo preguntas y compartiendo sus inquietudes. Esta interacción demostró el valor de acercar información sobre prevención y autocuidado directamente a los estudiantes.

La actividad fue considerada un aporte significativo para la seguridad y el bienestar de la niñez en la comunidad, al fomentar desde las aulas una cultura de prevención y fortalecer la conciencia de los menores sobre su seguridad personal.