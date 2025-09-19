Contactanos

Niños de Allende reciben charla sobre prevención del abuso sexual

La Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz promueve la seguridad de sus alumnos.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 19 septiembre, 2025 - 10:03 a.m.
ALLENDE, COAH. — Alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Allende, participaron en una charla sobre la importancia de prevenir el abuso sexual y aprender a mantenerse seguros.

La exposición fue desarrollada de manera amena y accesible, brindando a los estudiantes herramientas prácticas para identificar situaciones de riesgo y reaccionar con confianza.

Los menores mostraron gran interés en el tema y participaron activamente durante la sesión, haciendo preguntas y compartiendo sus inquietudes. Esta interacción demostró el valor de acercar información sobre prevención y autocuidado directamente a los estudiantes.

La actividad fue considerada un aporte significativo para la seguridad y el bienestar de la niñez en la comunidad, al fomentar desde las aulas una cultura de prevención y fortalecer la conciencia de los menores sobre su seguridad personal.

