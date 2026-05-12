Candidata Claudia Garza promueve seguridad en Coahuila: elecciones 2026

En el marco del octavo día de campaña rumbo al Congreso de Coahuila, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Claudia Garza, recorrió los municipios de Morelos y Villa Unión, pertenecientes al Tercer Distrito, donde recibió un sólido respaldo por parte de la ciudadanía.

Durante sus encuentros con familias, militantes y simpatizantes del PRI, comerciantes y vecinos de la región, Claudia Garza presentó sus principales compromisos legislativos, destacando que mantendrá un trabajo cercano y permanente con la gente a través de foros ciudadanos para llevar al Congreso las propuestas y necesidades reales de la ciudadanía.

"Conozco lo que le duele a la región de los Cinco Manantiales porque siempre he estado cerca de la gente y de sus municipios. Vamos a seguir trabajando unidos para que las voces de esta región sean escuchadas y atendidas; sabemos de las necesidades de los productores del campo, de todos", expresó la candidata.

Junto con su compañera de fórmula, Maricarmen de León, reiteró la importancia de fortalecer la seguridad, el desarrollo y la estabilidad de Coahuila mediante una agenda legislativa responsable y cercana a la población.

La candidata a diputada local hizo un llamado a las y los ciudadanos para que este próximo 7 de junio salgan a votar por la alianza conformada por el PRI y la UDC, con el objetivo de mantener un Coahuila fuerte, seguro y blindado para las familias coahuilenses.

"Este 7 de junio vamos juntos por un Coahuila con rumbo, con seguridad y con resultados para todos", concluyó Claudia Garza.