Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó una reunión con representantes del sector agropecuario contando con la presencia del secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, el objetivo, analizar las acciones a emprender en beneficio del campesinado para enfrentar la sequía que impera en el campo.

La reunión se llevó a cabo en el Centro de Gobierno, contando con la asistencia de comisariados ejidales de las áreas rurales de la población, además del subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, ingeniero Diego Elguezabal Elguezabal.

En su mensaje, Montemayor Garza refrendó el compromiso del Gobierno del Estado con los productores, destacando que, es interés del gobernador Manolo Jiménez Salinas mantener cercanía con el sector ejidal, escuchando sus inquietudes y necesidades.

Compromisos del Gobierno del Estado

Durante el punto de encuentro, se fincaron compromisos concretos en apoyo al campo, con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía y fortalecer la producción agropecuaria, siendo Romualdo Aguirre Villarreal, director de la Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila (PRODERCO), quien recabó gestiones relacionadas con programas de semilla, suplemento, concurrencia y sanidad, en beneficio de los productores locales.

Problemática del abigeato

Además, se abordó la problemática del abigeato, que ha afectado a un gran número de ejidatarios, comprometiéndose las autoridades a dar seguimiento a las denuncias para brindar mayor seguridad al sector rural.