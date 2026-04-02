Choque contra ambulancia en el centro de Saltillo deja daños totales y paramédicos lesionados

SALTILLO, Coahuila.-La noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Ramón Corona, en pleno centro de Saltillo, cuando un automóvil particular colisionó contra una ambulancia que se dirigía a una emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan Sentra, un joven de 25 años identificado como Eliud, habría omitido una señal de alto mientras circulaba a alta velocidad, impactando de lleno a la unidad de la Cruz Roja, la cual avanzaba con sirena y códigos de emergencia activados.

Detalles confirmados

Tras el choque, la situación se tornó aún más tensa. El presunto responsable descendió de su vehículo y comenzó a agredir física y verbalmente a los paramédicos que tripulaban la ambulancia, quienes intentaban evaluar los daños y posibles lesiones.

Testigos señalaron que el sujeto ya mostraba una conducción imprudente desde calles anteriores.

En medio del caos, el joven intentó escapar del lugar, pero fue interceptado por otros automovilistas que presenciaron el incidente, quienes lo retuvieron hasta la llegada de elementos de Tránsito Municipal. Posteriormente, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Impacto en la comunidad

Aunque los tres socorristas resultaron con heridas que no ponen en riesgo su vida, sí fue necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica.

La ambulancia, por su parte, quedó completamente destruida, representando una pérdida significativa para la institución, especialmente en el contexto de la temporada de Semana Santa, cuando aumenta la demanda de servicios de emergencia.