FRONTERA, Coahuila.- Con atención a las necesidades particulares de cada comunidad rural, el gobierno municipal de Frontera mantiene acercamiento con los comisariados ejidales para escuchar sus peticiones y dar seguimiento a las problemáticas que enfrentan sus habitantes.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú señaló que estas reuniones han permitido conocer de primera mano las condiciones de cada ejido y establecer acciones para atender sus solicitudes, al reconocer que las necesidades no son las mismas en todas las comunidades.

Explicó que sectores como 8 de Enero, Fresnillo, La Cruz de Pozuelos, Pozuelos de Arriba, Pozuelos de Abajo y Ejido Frontera presentan situaciones distintas, por lo que resulta importante mantener comunicación directa con sus representantes.

Indicó que, a partir de las reuniones ejidales, ha recopilado diversas peticiones que el municipio ha buscado atender paulatinamente, con el propósito de que las comunidades reciban respuestas conforme a sus necesidades.

La edil agradeció a los comisariados ejidales por mantener las puertas abiertas y facilitar el acercamiento con los habitantes, pues consideró que su participación es fundamental para identificar las principales problemáticas y establecer prioridades de atención.

Destacó que el trabajo coordinado con los representantes rurales permite mantener una relación cercana con los productores y sus familias, además de conocer las condiciones que enfrentan quienes dependen de las actividades del campo.

Pérez Cantú también reconoció el esfuerzo de las familias ejidatarias y la importancia de respaldar al sector rural, al señalar que conoce las dificultades del trabajo agrícola, una actividad que forma parte de la historia de su propia familia.

Finalmente, reiteró su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo al campo coahuilense y destacó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para atender las necesidades de las comunidades rurales.