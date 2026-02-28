Resguardan a tres hermanitos que deambulaban solos en Monclova

Monclova, Coah.— Lo que parecía una escena cotidiana terminó encendiendo las alertas de las autoridades, luego de que tres hermanitos de apenas seis, siete y ocho años de edad fueron encontrados deambulando solos por calles de la colonia Guadalupe, recolectando botes de aluminio bajo el intenso sol del mediodía y sin la supervisión de un adulto.

El hallazgo ocurrió la tarde del sábado, cuando elementos de Tránsito Municipal realizaban un recorrido de vigilancia preventiva por el sector y detectaron a los pequeños caminando sin compañía de un adulto sobre la calle República del Salvador. Los oficiales se aproximaron para verificar la situación y confirmaron que se trataba de Jaden "N", de 7 años; Juanito "N", de 6; y Santiago "N", de 8, quienes cargaban varias latas recogidas de la vía pública.

Al ser cuestionados, los menores explicaron que habían salido por su cuenta desde su domicilio en la colonia Independencia con la intención de juntar aluminio. La situación encendió la preocupación de los uniformados, al considerar el riesgo al que estaban expuestos al transitar solos entre vehículos y sin protección alguna.

Ante el peligro inminente, los agentes procedieron a resguardarlos y trasladarlos a la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador. Posteriormente, se dio aviso a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que asumió la custodia temporal de los pequeños para garantizar su integridad.

Personal de la dependencia inició las investigaciones correspondientes para ubicar a los padres y determinar si existió omisión de cuidados, además de evaluar el entorno familiar de los menores.

Acciones de la autoridad

El caso generó consternación entre vecinos y autoridades, al tratarse de niños de corta edad que, en lugar de estar bajo resguardo en su hogar, recorrían las calles exponiéndose a múltiples peligros. La intervención de las autoridades fue crucial para evitar un posible accidente.

Detalles confirmados

Los menores fueron encontrados en una zona de alto tráfico vehicular, lo que incrementó la preocupación de los oficiales. La PRONNIF se encargará de investigar el entorno familiar y la situación de los padres, quienes podrían enfrentar consecuencias legales por la negligencia en el cuidado de sus hijos.