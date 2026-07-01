Inspección sorpresa a taxis de Frontera para mejorar calidad del servicio

La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera anunció que a partir del próximo 6 de julio iniciará la revisión físico-mecánica de los taxis del municipio, además se realizó una inspección sorpresa a las unidades de taxi, como parte de los acuerdos alcanzados con los 10 secretarios generales de las diferentes líneas.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que durante una reunión celebrada con los representantes del gremio también se abordaron las quejas recibidas esta semana relacionadas con las condiciones de higiene de algunas unidades y de sus operadores.

Ante esta situación, autoridades municipales implementaron inspecciones sorpresa en distintos sitios de taxis, principalmente en los cajones de estacionamiento ubicados en los dos centros comerciales de la ciudad, donde se concentra el mayor número de vehículos en espera de pasajeros.

Las revisiones se hicieron de manera conjunta por la Dirección de Transporte, la Regiduría de Transporte, encabezada por el regidor David Borrego, así como inspectores de Vialidad. Durante los operativos se verificó la limpieza y presentación de las unidades, las condiciones de higiene de los choferes y que contaran con la documentación obligatoria, entre ella la póliza de seguro vigente y el tarjetón del conductor.

Ibarra Guajardo señaló que hasta el momento únicamente se han detectado dos unidades con irregularidades en la documentación, cuyos operadores ya fueron notificados para regularizar su situación. Asimismo, indicó que un taxi identificado con el número económico 24 fue observado con condiciones de higiene inadecuadas para prestar el servicio, por lo que se hizo la invitación al operador para que corrigiera la situación antes de continuar brindando atención a los usuarios.

El funcionario afirmó que las acciones buscan mejorar la calidad del servicio y garantizar que las unidades del transporte público operen en condiciones adecuadas para la seguridad y comodidad de la población.