Familia de joven agredido en Nava exige justicia y que el caso no quede impune

NAVA, COAH.– Familiares de Rey David de la Paz, joven de 20 años que permanece hospitalizado tras la agresión sufrida durante una fiesta en la colonia El Encino, hicieron un llamado para que el caso no quede impune y se aplique la ley contra los presuntos responsables.

Rey David de la Paz García, padre de la víctima, expresó que su único deseo es que quienes participaron en el ataque respondan ante la justicia y sean sancionados conforme a la ley. Señaló que, desde la agresión, su familia ha vivido momentos de incertidumbre y desesperación al ver a su hijo debatirse entre la vida y la muerte, por lo que espera que el proceso legal avance hasta esclarecer completamente los hechos.

Durante su mensaje, el padre reconoció el respaldo recibido por parte de la ciudadanía y explicó que, aunque en un momento la desesperación lo llevó a pensar en hacer justicia por su propia mano, decidió confiar en que las instituciones realicen su trabajo. También agradeció las muestras de solidaridad que su familia ha recibido durante los últimos días.

Acciones de la familia y la comunidad

Por su parte, Alondra Salazar de la Paz, prima del joven, agradeció el apoyo brindado por familiares, amigos, vecinos y compañeros que participaron en una manifestación pacífica para exigir avances en la investigación. Indicó que la movilización fue suspendida luego de recibir información sobre el seguimiento del caso; sin embargo, afirmó que la familia permanecerá atenta para que el proceso continúe y no haya impunidad.

Estado de salud de Rey David

Los familiares informaron que Rey David continúa delicado de salud, aunque estable, y que será trasladado a otro hospital donde recibirá atención médica especializada. Mientras tanto, mantienen la esperanza de que su evolución sea favorable y pueda recuperarse de las graves lesiones sufridas durante la agresión.