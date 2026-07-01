Nava se pinta de verde, blanco y rojo tras triunfo de la Selección Mexicana

NAVA, COAH.– El triunfo de la Selección Mexicana desató una auténtica fiesta en Nava, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para celebrar la victoria del representativo nacional con una multitudinaria caravana y una convivencia en la Plaza Principal.

Desde antes del silbatazo final, decenas de familias, jóvenes y niños se congregaron en la plaza para seguir la transmisión del encuentro en un ambiente de emoción. Al confirmarse el resultado, los asistentes estallaron en aplausos, porras y el tradicional grito de "¡México, México!".

Celebración en la Plaza Principal

Minutos después, la celebración se trasladó a las principales vialidades del municipio, donde una caravana integrada por automóviles, camionetas y ciudadanos a pie recorrió las calles entre banderas, música y muestras de orgullo por el combinado nacional.

Impacto en la comunidad

Con esta respuesta, Nava se sumó a los festejos que se vivieron en distintos puntos del país, reflejando el entusiasmo de la afición y el ambiente de unidad que el futbol genera entre las familias.