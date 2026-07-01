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Coahuila

Nava se pinta de verde, blanco y rojo tras triunfo de la Selección Mexicana

Cientos de familias celebraron la victoria del Tri con una caravana, porras y una gran convivencia en la Plaza Principal del municipio.

Por Alberto Ibarra Riojas - 01 julio, 2026 - 12:19 p.m.
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      NAVA, COAH.– El triunfo de la Selección Mexicana desató una auténtica fiesta en Nava, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para celebrar la victoria del representativo nacional con una multitudinaria caravana y una convivencia en la Plaza Principal.

      Desde antes del silbatazo final, decenas de familias, jóvenes y niños se congregaron en la plaza para seguir la transmisión del encuentro en un ambiente de emoción. Al confirmarse el resultado, los asistentes estallaron en aplausos, porras y el tradicional grito de "¡México, México!".

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      Celebración en la Plaza Principal

      Minutos después, la celebración se trasladó a las principales vialidades del municipio, donde una caravana integrada por automóviles, camionetas y ciudadanos a pie recorrió las calles entre banderas, música y muestras de orgullo por el combinado nacional.

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      Impacto en la comunidad

      Con esta respuesta, Nava se sumó a los festejos que se vivieron en distintos puntos del país, reflejando el entusiasmo de la afición y el ambiente de unidad que el futbol genera entre las familias.

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