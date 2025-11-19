San Buenaventura celebra la Revolución Mexicana con ensombreramiento de la Adelita

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con un emotivo acto cívico y social, el alcalde Javier Flores Rodríguez presidió el tradicional ensombreramiento de la Adelita en el Ejido San Antonio de la Cascada, dando inicio a las festividades por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El evento reunió a alumnos, docentes y familias de diversas instituciones educativas de comunidades cercanas, entre ellas: el Jardín de Niños Flor de Abril, la Primaria Francisco I. Madero, la Telesecundaria Jesús Carranza y la Preparatoria EMSAD, quienes participaron con entusiasmo en actividades, dinámicas y bailables alusivos a la Revolución.

Cada escuela realizó presentaciones culturales y números artísticos para obtener el reconocimiento revolucionario, destacando el esfuerzo de estudiantes y maestros.

Durante la ceremonia, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de autoridades educativas, realizó el ensombreramiento de la representante de la Primaria Francisco I. Madero, Sofía Danae Ríos Flores, quien lució un vestido tradicional que reflejó orgullo y entusiasmo.

Por parte del Jardín de Niños, la pequeña Mía Lorena Rico Castillo fue seleccionada como la Adelita ganadora, emocionando a los asistentes con su simpatía y participación.

La jornada estuvo llena de fervor patrio, música y convivencia comunitaria, resaltando los valores históricos y culturales que fortalecen la identidad de San Buenaventura.