Aumento de detenciones en operativos antialcohol de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, Coah.- Los operativos antialcohol fueron reforzados en Cuatro Ciénegas ante el incremento de incidentes durante la madrugada, informó Richards Estrada, director de Seguridad Pública municipal.

Señaló que, por instrucción del alcalde Víctor Leija Vega, los filtros comenzaron a realizarse nuevamente con mayor frecuencia, principalmente durante la madrugada.

Indicó que la incidencia de personas detenidas ha aumentado durante las últimas semanas. En el operativo realizado la semana pasada fueron detenidas cinco personas, mientras que en el anterior se registraron cuatro detenciones.

Estrada explicó que los filtros permanecen instalados entre una y dos horas, periodo durante el cual han detectado movimiento de personas que continúan consumiendo bebidas alcohólicas después de las 2:00 horas.

El director de Seguridad Pública señaló que los operativos también fueron retomados como una medida para atender la violencia contra las mujeres, al detectar una relación entre el consumo de alcohol y agresiones dentro de las parejas.

Indicó que la iniciativa surgió, entre otros factores, porque se han registrado casos en los que hombres que ingieren alcohol posteriormente agreden físicamente a sus esposas.