Contactanos
Coahuila

Atropellan a hombre tras riña en cantina Golden: Saltillo

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado, quien fue trasladado a un hospital en estado delicado.

Por Marco Juarez - 22 febrero, 2026 - 08:08 p.m.
Atropellan a hombre tras riña en cantina Golden: Saltillo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SALTILLO, COAHUILA.– Un hombre resultó con lesiones de consideración luego de un altercado registrado la noche del sábado en la zona centro de Saltillo, específicamente en el cruce de las calles Manuel Acuña y Lerdo.

      De acuerdo con testimonios obtenidos en el lugar, la confrontación se suscitó al exterior de la cantina Golden, donde varios individuos participaron en una riña.

      ¿Cómo ocurrió el atropello?

      En el transcurso del enfrentamiento, uno de los involucrados cayó hacia la carpeta asfáltica y, en ese momento, fue impactado por un automóvil Dodge Neón que transitaba por la vialidad.

      Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios al lesionado. Posteriormente, fue trasladado a un nosocomio de la localidad, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la autoridad municipal procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de auxilio y el levantamiento de indicios. Asimismo, se informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados