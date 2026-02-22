Atropellan a hombre tras riña en cantina Golden: Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– Un hombre resultó con lesiones de consideración luego de un altercado registrado la noche del sábado en la zona centro de Saltillo, específicamente en el cruce de las calles Manuel Acuña y Lerdo.

De acuerdo con testimonios obtenidos en el lugar, la confrontación se suscitó al exterior de la cantina Golden, donde varios individuos participaron en una riña.

¿Cómo ocurrió el atropello?

En el transcurso del enfrentamiento, uno de los involucrados cayó hacia la carpeta asfáltica y, en ese momento, fue impactado por un automóvil Dodge Neón que transitaba por la vialidad.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios al lesionado. Posteriormente, fue trasladado a un nosocomio de la localidad, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Acciones de la autoridad

Elementos de la autoridad municipal procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de auxilio y el levantamiento de indicios. Asimismo, se informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.