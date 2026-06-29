Carlos Villarreal se reúne con CFE para mejorar servicios en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y organismos públicos, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una agenda de trabajo enfocada en impulsar proyectos estratégicos y mejorar los servicios a la ciudadanía en Monclova y la Región Centro-Desierto.

Como parte de estas actividades, el edil participó junto a alcaldes y alcaldesas de la región en una reunión con el superintendente de la Zona Monclova de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ingeniero Alberto Reyna Martínez, quien recientemente asumió el cargo.

Durante el encuentro se reforzó la relación interinstitucional con la CFE, con el objetivo de mantener un canal de comunicación permanente que permita atender de forma más eficiente las gestiones de familias y del sector empresarial.

Asimismo, el alcalde asistió a la sesión del Consejo de SIMAS Monclova-Frontera correspondiente al mes de mayo, donde se presentaron avances en áreas operativas, financieras, comerciales y de inversión del organismo.

En dicha reunión se destacó que la eficiencia del sistema ha permitido acceder a recursos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que abre mayores oportunidades de inversión para fortalecer la infraestructura hidráulica.

Carlos Villarreal señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la colaboración entre municipios, organismos e instituciones. "La coordinación es fundamental para seguir construyendo soluciones que beneficien a nuestra gente. Cuando trabajamos en equipo logramos gestionar más recursos, impulsar mejores proyectos y ofrecer resultados que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias", expresó.

El Gobierno Municipal de Monclova refrendó su compromiso de continuar el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, municipios de la región e instituciones, para fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios públicos y generar más oportunidades de desarrollo.