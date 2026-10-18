Promueve Javier Díaz salud en rodada rosa

SALTILLO, Coahuila.- Más de 150 ciclistas participaron este domingo en la rodada "Pedalea Rosa por Ellas", evento organizado por el gobierno municipal de Saltillo a través del Instituto Municipal de las Mujeres para concientizar sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estas actividades deportivas y ciudadanas buscan fortalecer la cultura de la salud preventiva, al señalar que la atención a tiempo del cáncer de mama es clave para salvar vidas.

La rodada 'Pedalea Rosa por Ellas' busca concientizar sobre el cáncer de mama.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el contingente partió a las 8:00 horas de Plaza Concordia, punto que también fungió como meta del trayecto. El recorrido abarcó la carretera Los Valdez, así como los bulevares José Musa de León y Narro Robles, en categorías femenil y varonil.

Javier Díaz destaca la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, subrayó la respuesta ciudadana y enfatizó la importancia de reforzar el mensaje del autocuidado, las revisiones médicas periódicas y el conocimiento de las señales de alerta.

La comunidad de Saltillo se une para promover la salud preventiva.

El ayuntamiento de Saltillo reiteró que continuará impulsando programas de participación social enfocados en la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad.