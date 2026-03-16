Rogelio Ramos reporta baja en robos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El robo continúa siendo uno de los delitos que más se registran en el municipio de Frontera, aunque actualmente los índices muestran una tendencia a la baja, informó el regidor de Seguridad Pública, Rogelio Ramos.
El funcionario explicó que, en muchos de los casos, los responsables suelen ser jóvenes que buscan obtener dinero rápido para consumir bebidas alcohólicas.
"De muchachos que no tienen algo que hacer y su misión es vivir en el momento; si pueden quitar algo lo aprovechan para obtener dinero para la bebida alcohólica. No tengo números exactos, pero sí va a la baja", comentó.
Ramos señaló que en sectores como la colonia Diana Laura y la ampliación Las Cruces se han presentado algunas riñas, principalmente después de fiestas en domicilios particulares, donde las personas continúan consumiendo alcohol y posteriormente surgen conflictos entre familiares o vecinos.
No obstante, aclaró que estos incidentes no han escalado a situaciones más graves o lamentables.
El regidor también recordó que hace algunas semanas se registró una riña campal en la colonia Borja, donde participaron integrantes de una familia y varias personas provenientes de otras colonias.
Además, indicó que se han detectado casos de robo de señalética vial en distintos sectores del municipio, la cual posteriormente es vendida en chatarreras para obtener ganancias.
Entre las colonias donde se han presentado este tipo de robos se encuentran San Cristóbal y Luis Donaldo Colosio, por lo que autoridades mantienen vigilancia para evitar que continúe esta práctica.