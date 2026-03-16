Carlos Villarreal supervisa obras de infraestructura en Monclova

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los espacios públicos de la ciudad, y en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana el arranque y supervisión de diversas obras en distintos sectores de Monclova, que en conjunto representan una inversión superior a los 12 millones de pesos.

Estas obras forman parte de un plan de inversión orientado a mejorar vialidades, recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura urbana en beneficio de las familias monclovenses.

Durante la semana se realizaron los siguientes arranques y supervisiones de obra:

? Rehabilitación de área verde en la colonia Brisas del Valle, entre las calles Río Nadadores y Río Papaloapan.

? Pavimentación en la colonia Aguilar, en la calle Leona Vicario (entre Hermenegildo Galeana y avenida Revolución) y en la calle Dalia (entre San Marcos y Margarito Villanueva).

? Rehabilitación de plaza y canchas en la colonia Praderas Casas Nuevas, en la calle Villa Olímpica, entre Valle Azul y Valle del Tesoro.

? Construcción de puentes peatonales en la colonia Barrera y el fraccionamiento Francisco I. Madero, en la calle Juan de la Barrera y prolongación Lázaro Cárdenas, así como en la calle Plan de Guadalupe.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras forman parte del esfuerzo permanente de su administración para mejorar la infraestructura urbana y responder a las necesidades de la ciudadanía. "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que Monclova continúe avanzando con más infraestructura, mejores espacios públicos y vialidades en buen estado. Cada obra representa un beneficio directo para las familias de nuestra ciudad", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar obras que mejoren la infraestructura urbana y fortalezcan el desarrollo de Monclova.