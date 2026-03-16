Tania Ibarra impulsa la Escuela para Padres en Coahuila

Buscan 70 padres ser mejores papás a través de la Escuela para Padres, una iniciativa vinculada a fortalecer la relación familiar y mejorar la crianza de los hijos.

La directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, informó que actualmente 90 jóvenes forman parte del programa Aplícate, distribuidos en tres grupos, y de ellos 70 padres acudieron a las sesiones formativas, lo que calificó como una respuesta positiva por parte de las familias.

Durante las actividades, la ponente Martha Herrera impartió temas relacionados con crianza, acompañamiento y cuidado de los hijos, enfocados en brindar herramientas a los padres para mejorar la comunicación y atención hacia los adolescentes.

Ibarra explicó que los casos que atiende el programa corresponden a menores remitidos o canalizados por alguna institución, sin embargo, en situaciones recientes relacionadas con presuntos abusos no se ha enviado a jóvenes, hombres o mujeres, a recibir terapias dentro de este esquema.

Detalló que para ingresar al programa Aplícate o recibir atención psicológica a través de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), es necesario que los menores hayan sido puestos a disposición por alguna falta administrativa o canalizados formalmente.

Asimismo, indicó que en la UNIF se ofrecen terapias grupales e individuales, las cuales se manejan de manera confidencial debido a la sensibilidad de los temas y al bienestar emocional de los adolescentes.

En casos más delicados, añadió, los propios padres pueden solicitar la intervención, para posteriormente canalizar a los jóvenes a las instancias correspondientes.