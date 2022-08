San Buenaventura | Garantizan un futuro prometedor

San Buenaventura, Coahuila.- Este lunes inició el importante proyecto de la extensión de la Universidad de Jurisprudencia en FCA Monclova y el joven alcalde de San Buenaventura profesor Hugo Iván Lozano Sánchez acompañó al rector de la UAdeC Salvador Hernández. Velez y al Lic. Alfonso Yáñez Arreola Director de la Universidad Alma Mater de los abogados con quien analiza grandes proyectos en beneficio de los jóvenes de San Buenaventura con la extensión de la Facultad en la región Centro.

El evento oficial reunió a la primera generación de alumnos que hoy inician la carrera de Derecho en forma presencial de lunes a jueves así como funcionarios públicos y trabajadores de Ahmsa que formaron dos grupos para las maestrías: Gobierno en Gestión Pública y Sistemas Laborales Jurídicos respectivamente.

Hugo Lozano destacó que tener el apoyo de las instituciones educativas de la Universidad Autónoma de Coahuila demuestra el interés del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis por contribuir en la gestión que los actuales alcaldes han hecho para acercar universidades a los jóvenes de la región, esfuerzo que se refleja en acuerdos mutuos con rectoría y en este caso la Facultad de Contaduría y Administración quien prestará aulas para este proyecto.

Alfonso Yáñez Arreola director de la Universidad de Jurisprudencia enfatizó que la responsabilidad es grande ya que hoy se salda una deuda histórica con la comunidad de alma de acero de Coahuila para retribuir la tarea universitaria y una se brinda una sólida oferta académica.

El joven alcalde sambonense reconoció el trabajo en equipo que han hecho los directores de las carreras más representativas de la región que permiten estar a la altura de la mano de obra profesional que demandan las empresas, así como en esta ocasión el Dr Gabriel Aguilera, director de la FCA, quien le ha apostado al apoyo de jóvenes de esta localidad para su preparación académica en la universidad administrativa que encabeza, hoy no es la excepción ya que al recibir a 200 alumnos de nuevo ingreso de la extensión de Jurisprudencia se amplía la oferta educativa.

Al final Hugo Lozano deseo éxito a los estudiantes y Maestro Alfonso Yañez Arreola Director de la Facultad de Jurisprudencia; el Claustro Docente de la Extensión en Monclova, de la carrera de Lic. en Derecho destacando entre ellos a la ex alcaldesa y Notario Público Gladys Ayala Flores, Notario Francisco Ramos Ramirez, Not. Arely Idalia Guerra Serrano, Not. Alejandro Coronado Rodríguez, Juez Enrique González Muñiz, Juez Homero Salinas y Magistrado Hiradier Huerta.