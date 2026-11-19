San Buenaventura, Coah.– Ocho décadas de historia, enseñanza y formación de generaciones forman parte de la celebración que el Jardín de Niños Profesor Aureliano Esquivel Casas, institución emblemática de San Buenaventura que este 2026 conmemora su 80 aniversario.

La comunidad educativa inició la semana con diferentes actividades cívicas, culturales y artísticas, y se prepara para participar en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, con una presentación especial que incluirá temas alusivos a los 80 años del plantel, destacando su trayectoria, personajes y tradiciones que han formado parte de su identidad.

La historia de esta institución comenzó en 1945, gracias a las gestiones del profesor Aureliano Esquivel Casas, el entonces presidente municipal, doctor Francisco Martínez Calderón, y los integrantes de la Logia Masónica Constancia número 26, quienes impulsaron la creación de un espacio dedicado a la educación de los más pequeños.

El 20 de noviembre de 1946 se inauguró oficialmente el jardín de niños, iniciando sus actividades en las instalaciones de la Logia Masónica, ubicada en la calle Miguel Hidalgo. Posteriormente, después de 21 años de servicio en aquel edificio, el 26 de octubre de 1967 se estrenaron las instalaciones que actualmente ocupa el plantel, en Agustín de Iturbide Sur número 150, en la Zona Centro.

A lo largo de estas ocho décadas, numerosas educadoras han contribuido a la formación de niñas y niños, dejando una huella importante en la historia escolar. Entre ellas destacan la profesora Eglantina Floralba Flores Flores y la profesora Catalina Falcón Sánchez, quienes dedicaron gran parte de su vida a la enseñanza y al fortalecimiento de las tradiciones de la institución.

Dentro de los recuerdos que forman parte de su historia también destacan las primeras niñas coronadas como soberanas del jardín: Martha Villarreal, Socorro Flores y la maestra Juanita Méndez López, quienes representan una parte especial de las tradiciones que han acompañado a generaciones de alumnos y familias.

Actualmente, el Jardín de Niños Profesor Aureliano Esquivel es la institución de educación preescolar más antigua del municipio y atiende a más de 150 alumnos.

La dirección está a cargo de la maestra Sandra Anahí Galindo Meléndez, quien encabeza el trabajo de las educadoras Hilda, Sharay, Laura, Valeria, Dariana y Ashley, así como del personal de apoyo Verónica y Lupita. Además, cuenta con servicios de USAER en pedagogía, psicología y lenguaje, tres docentes especialistas y dos acompañantes musicales.

En representación del alcalde Javier Flores Rodríguez, la regidora de Educación, Luisa María García, acompaña las actividades relacionadas con esta conmemoración, que reconoce el valor histórico y educativo del plantel para San Buenaventura.

Como parte del programa del 80 aniversario, este jueves se realizará la develación de una placa conmemorativa, acto que dejará constancia de las ocho décadas de servicio educativo de esta institución.