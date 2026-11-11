San Buenaventura: Clausura de 27 cursos de capacitación para emprendedores

Alrededor de 27 cursos de capacitación serán clausurados este viernes en San Buenaventura, con la participación de más de 300 hombres y mujeres que adquirieron conocimientos en diferentes oficios para fortalecer su economía familiar y desarrollar nuevos emprendimientos.

Cursos de capacitación en diversas especialidades

Rolando Salas, director de Fomento Económico, informó que los talleres se impartieron tanto en la cabecera municipal como en comunidades rurales, con especialidades como repostería, confección, gastronomía, bisutería, barbería y maquillaje.

Destacó que la respuesta de la población ha sido favorable, pues los participantes no solamente concluyen los cursos, sino que solicitan nuevas capacitaciones y la continuidad de los talleres que ya recibieron.

Colaboración con ICATEC

Señaló que estos resultados han sido posibles con el respaldo del alcalde y la colaboración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), que se ha convertido en un aliado del municipio para acercar oportunidades de aprendizaje a la población.

El funcionario explicó que todavía hay cursos pendientes de concluir, cuya clausura está programada entre el 15 y el 18 de diciembre, con una participación aproximada de 100 personas adicionales.

Salas consideró que la capacitación representa una oportunidad para que las familias desarrollen habilidades productivas, generen ingresos adicionales y encuentren alternativas para mejorar su economía.

Añadió que San Buenaventura se caracteriza por ser un municipio emprendedor, donde sus habitantes buscan constantemente opciones para salir adelante, por lo que existe interés en mantener y ampliar este programa durante el próximo año.