San Buenaventura, Coah.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de preparación, fortalecer las habilidades laborales e impulsar el emprendimiento y el autoempleo, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), inauguró nuevas aulas de capacitación en el municipio de San Buenaventura.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, acompañado por la ingeniera Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en Coahuila; el licenciado Marco Antonio Cantú Vega, director general del ICATEC, así como autoridades estatales, municipales y representantes del sector educativo.

Nuevas instalaciones para la capacitación

Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas detrás de la Escuela Secundaria General Andrés S. Viesca, donde se habilitaron espacios destinados al desarrollo de diferentes cursos, diplomados y capacitaciones para acercar herramientas tecnológicas y conocimientos prácticos que contribuyan al desarrollo personal y laboral de las familias.

Durante el evento, el alcalde Javier Flores agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la importancia de generar alternativas de capacitación que permitan a los habitantes adquirir nuevos conocimientos y acceder a mejores oportunidades de desarrollo.

Compromiso del Gobierno de Coahuila

Por su parte, el director general del ICATEC, Marco Antonio Cantú Vega, presentó la ficha técnica de las instalaciones y la oferta de cursos y capacitaciones que se estarán desarrollando en este plantel.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, habló del compromiso del Gobierno de Coahuila de continuar impulsando programas de formación para el trabajo, fortaleciendo las oportunidades de empleo y autoempleo en las comunidades.

En la ceremonia también estuvieron presentes Rolando Ariel Salas Hernández, director de Fomento Económico; Hilda Magdalena Castañón Pérez, directora de ICATEC Frontera; Maricela Valdés Delgado, directora de la Secundaria General Andrés S. Viesca; Enrique Ayala Quintanilla, presidente de OCV Monclova, y María Rosa Iglesias Sánchez, directora del CECyTEC, entre otros representantes.