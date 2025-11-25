Ayuntamiento de San Buenaventura realiza campaña de vacunación y desparasitación

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura continúa impulsando acciones para fortalecer el cuidado de las mascotas y proteger la salud de las familias sambonenses.

A través del Departamento de Salud, la directora Rosa María Hipólito y un equipo de médicos veterinarios visitaron los ejidos San Blas y San Antonio de las Higueras para dar continuidad a la campaña de vacunación y desparasitación de mascotas, con el objetivo de prevenir enfermedades y evitar su transmisión a los humanos.

Durante la jornada, también se brindaron pláticas informativas en la escuela Emilio Carranza, donde se sensibilizó a las y los alumnos sobre la importancia de la prevención y combate del mosquito transmisor del dengue, promoviendo acciones sencillas que contribuyen a mantener espacios seguros.

Como parte del apoyo a la comunidad, se hizo entrega de abate a los habitantes de ambas localidades, reforzando así las medidas para el control de criaderos del mosquito.