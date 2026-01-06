Javier Flores celebra Reyes Magos con contribuyentes en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Desde las primeras horas del día, el alcalde Javier Flores Rodríguez celebró la festividad de los Reyes Magos junto a contribuyentes cumplidos que acudieron a la Presidencia Municipal para realizar el pago del impuesto predial.

Durante el encuentro, el Edil saludó personalmente a los ciudadanos, les deseó un feliz y próspero 2026, y compartió con ellos la tradicional Rosca de Reyes, en un ambiente de cercanía y cordialidad. Asimismo, dialogó con los asistentes sobre los proyectos y acciones programadas para el primer mes del año, enfocados en el desarrollo y bienestar del municipio.

Los contribuyentes manifestaron que, como ya es tradición, acuden durante la primera semana del año y desde temprana hora a cumplir con esta responsabilidad ciudadana, aprovechando el máximo descuento que se otorga en el pago del predial.

Durante su saludo, los ciudadanos felicitaron al alcalde Javier Flores por el buen rumbo que lleva San Buenaventura, destacando que en el municipio se percibe un ánimo de crecimiento, mejora en la imagen urbana y servicios públicos de calidad.

Por su parte, el alcalde agradeció la confianza y participación de la ciudadanía, señalando que gracias al pago oportuno del predial se podrán concretar nuevas vialidades, así como fortalecer acciones de seguridad, limpieza e infraestructura urbana.

Recordó que durante el mes de enero se mantiene un 25% de descuento en el impuesto predial, y que todos los contribuyentes que realicen su pago oportuno participan automáticamente en la rifa de un automóvil último modelo, como incentivo al cumplimiento ciudadano.