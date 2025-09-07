Familiares exigen justicia tras arrollamiento en Cecytec Xochipilli

Indignación y coraje es lo que expresan familiares de dos estudiantes del Cecytec Xochipilli, quienes resultaron gravemente heridos tras ser arrollados por Alejandro A., un conductor que, según testigos, invadió el carril contrario y no respetó el alto, provocando un aparatoso accidente en el que los jóvenes salieron proyectados de la motocicleta en la que viajaban.

Pese a la gravedad del hecho y las lesiones que sufrieron los alumnos, él quedó en libertad con medida cautelar de firma periódica, lo que ha generado molestia entre los familiares, quienes consideran injusta la decisión.

"El hombre fue muy prepotente desde el principio, decía que él pagaba la moto y con eso todo se arreglaba, como si nada hubiera pasado", comentaron los familiares, visiblemente molestos. Añadieron que familiares de Alejandro A. incluso acudió al IMSS para averiguar el estado de salud de los menores, pero sin autorización les tomó fotografías.

Uno de los jóvenes heridos recibió múltiples puntadas en la cabeza, mientras que otro terminó con fragmentos de plástico incrustados en varias partes del cuerpo. Ambos continúan en proceso de recuperación y presentan secuelas derivadas del impacto.

Uno de los estudiantes decidió retirar la denuncia tras recibir el alta médica, y desde entonces no han tenido más contacto con él, señalaron los denunciantes.

"Lo dejaron libre y no es justo. No fue cualquier cosa. Nadie le dio el perdón, mucha gente vio lo que pasó", insistieron los familiares, quienes exigen que el caso no quede impune.

Asimismo, pidieron a las autoridades que se le prohíba conducir nuevamente, pues temen que pueda protagonizar otra tragedia.

Aunque hoy Alejandro A. se encuentra en libertad, la familia afectada confía en que las autoridades hagan su trabajo y que el proceso continúe, para que el responsable pague las consecuencias de sus actos y se garantice justicia a los jóvenes que aún luchan por su recuperación.