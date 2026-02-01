Frontera: Nuevos brigadistas y equipamiento en Protección Civil

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y salvaguardar la integridad de la población, el Gobierno Municipal de Frontera mantiene acciones permanentes de equipamiento y profesionalización en el área de Protección Civil, considerada clave durante contingencias, especialmente en temporadas de clima extremo.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que actualmente se trabaja en la renovación de los uniformes del personal operativo, una medida que no solo mejora la imagen institucional, sino que dignifica la labor de los elementos que diariamente realizan tareas de auxilio y atención a situaciones de riesgo en la región.

Señaló que el equipamiento integral del departamento es fundamental para mantener un área eficiente, funcional y preparada para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad, ya que contar con herramientas adecuadas puede marcar la diferencia entre salvar o perder vidas.

Pérez Cantú informó además que durante 2025 se contrataron ocho nuevos elementos, cuando anteriormente el área contaba solo con seis, logrando así completar la plantilla operativa, además de contar actualmente con cinco voluntarios que refuerzan las labores preventivas y de atención.

La capacitación constante y el equipo especializado son pilares para reducir el impacto de desastres naturales y accidentes urbanos, por lo que la administración municipal continuará invirtiendo en capacitación y herramientas para los brigadistas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar a Protección Civil Frontera como un referente en servicio, prevención y respuesta rápida, avanzando hacia un municipio más seguro y mejor preparado ante cualquier emergencia.