Sara Pérez Cantú anuncia inversión de 100 millones en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dio a conocer que para el año 2026 se proyecta una inversión de entre 90 y 100 millones de pesos exclusivamente en obra pública financiada con recursos municipales. A esta cifra se sumarán las obras ejecutadas en coordinación con Simas y el Gobierno del Estado, lo que permitirá ampliar el alcance de los proyectos para distintos sectores del municipio.

La edil señaló que actualmente se encuentran gestionando apoyos adicionales ante diversas dependencias con el fin de incrementar el número de obras para el próximo año. Destacó que la administración municipal espera un periodo favorable, especialmente gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien —dijo— ha apoyado de manera significativa durante el presente año. Aunque no detalló proyectos específicos o prioritarios, Pérez Cantú afirmó que continuarán enfocándose en las acciones más urgentes para la ciudadanía, como el bacheo, recarpeteo y pavimentación, trabajos que son necesarios en prácticamente todos los sectores del municipio.

De igual forma, seguirán con el reemplazo de luminarias y la rehabilitación de plazas y áreas verdes, solicitudes recurrentes de las familias fronterenses. Respecto a proyectos de mayor magnitud, como un puente vehicular en las cercanías de la empresa Nemak, la alcaldesa reconoció que el municipio no tiene la capacidad financiera para costear una obra de ese tipo. Explicó que se requeriría del apoyo de otras instancias, ya que un paso elevado representa una inversión mínima de 200 millones de pesos. Agregó que actualmente está en marcha la modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari, y que futuras obras dependerán de los recursos provenientes del impuesto sobre la nómina y de las indicaciones del gobernador Manolo Jiménez.