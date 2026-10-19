Sara Pérez Cantú llama a la detección oportuna de cáncer de mama en Frontera

FRONTERA, Coah.- Alrededor de seis o siete mujeres de Frontera recibieron seguimiento por cáncer de mama durante el último año, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien señaló que el municipio gestiona atención médica para aquellas que carecen de seguridad social.

La edil indicó que, cuando las pacientes no cuentan con servicios médicos, se busca el respaldo de la Secretaría de Salud para que puedan recibir tratamiento. Agregó que los casos identificados en el municipio corresponden principalmente a mujeres mayores de 40 años.

A nivel estatal, Coahuila registró 764 casos nuevos de cáncer de mama en 2024, mientras que en 2025 la cifra fue de 657, de acuerdo con datos de salud publicados sobre ambos periodos.

Aunque el número de diagnósticos disminuyó entre ambos años, la enfermedad continúa siendo un problema de salud pública. En 2024, Coahuila registró una tasa de mortalidad de 22.3 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, por encima de la tasa nacional de 18.7, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante este panorama, Pérez Cantú llamó a las mujeres a realizarse revisiones periódicas, estar atentas a cambios en sus senos y acudir al médico ante la presencia de bultos u otras señales de alerta.

Subrayó que es importante dejar atrás el miedo y el pudor, pues la detección oportuna permite identificar la enfermedad y acceder a tratamiento en etapas más tempranas.

La alcaldesa reiteró que el DIF municipal está disponible para orientar y apoyar a las mujeres que atraviesan por esta enfermedad, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos.