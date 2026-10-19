Sara Pérez Cantú refuerza seguridad en Frontera ante reportes de violencia

FRONTERA, Coah.- Ante los reportes de personas que portan machetes y cuchillos, el municipio de Frontera reforzó las acciones preventivas de Seguridad Pública y trabaja en la implementación de operativos en planteles educativos, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil explicó que ya existe coordinación con el profesor Félix para comenzar las revisiones en escuelas, con la participación de padres de familia, a fin de prevenir situaciones de riesgo entre los estudiantes.

Indicó que Seguridad Pública también realiza recorridos por distintos sectores del municipio y, cuando detecta a personas que cargan mochilas, efectúa revisiones preventivas para descartar que transporten objetos punzocortantes.

Pérez Cantú reconoció que no todas las personas que llevan mochila portan artículos de este tipo, por lo que pidió comprensión ante estas acciones y aseguró que los elementos realizan las revisiones con tacto y precaución.

Entre los sectores donde se han identificado mayores necesidades de atención mencionó las colonias Borja e Independencia, así como algunas zonas de la Occidental y la Sierrita.

La alcaldesa señaló que las acciones de prevención se mantienen especialmente en secundarias y preparatorias, donde buscan evitar que los jóvenes estén expuestos a situaciones de violencia.

Asimismo, hizo un llamado a madres y padres de familia para que supervisen las actividades de sus hijos, conozcan dónde se encuentran y estén atentos a sus horarios, particularmente cuando se trata de menores de edad.

Subrayó que la prevención de la violencia requiere la participación conjunta de las autoridades y las familias, pues la seguridad no depende únicamente de las corporaciones policiacas.