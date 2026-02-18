Sara Pérez Cantú participa en la imposición de ceniza en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con una importante participación de fieles católicos, este miércoles se llevó a cabo la imposición de ceniza en las parroquias de Frontera, marcando el inicio del tiempo de Cuaresma y un llamado a la reflexión y conversión espiritual.

Desde las 8:00 de la mañana inició la bendición de las cenizas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la zona centro del municipio. Posteriormente, cada media hora se realizó la imposición a las personas que acudían al templo para recibir el signo penitencial en la frente.

Durante una de las celebraciones estuvo presente la alcaldesa de Frontera, Sara Pérez Cantú, acompañada de su esposo Esteban Martínez, quienes participaron junto a decenas de feligreses en este acto religioso que simboliza humildad y renovación interior.

El padre José López Sandoval explicó que la imposición de la ceniza representa un cambio en la vida de las personas, así como un llamado a la reconciliación y a la conversión. "Es un momento para reflexionar, para iniciar un nuevo camino y acercarnos más a Dios", expresó.

Durante la mañana se registró una buena afluencia de creyentes en la parroquia, y se esperaba que por la tarde-noche incrementara el número de asistentes, como ocurre tradicionalmente en esta fecha.

La jornada transcurrió en orden, con fieles que acudieron en familia para participar en esta tradición que marca el comienzo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.