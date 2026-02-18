Claudia Sheinbaum inicia gira por Coahuila con entrega de viviendas

La Presidenta de la República estará este fin de semana en Monclova, como parte de la gira que realizará por Coahuila para el arranque de programas y obras, en donde recorrerán las ciudades de Monclova, Saltillo y San Pedro.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que realizará una intensa gira de trabajo por Coahuila.

De acuerdo con la agenda difundida por la oficina de Comunicación Social, la gira iniciará el sábado 21 de febrero en Monclova, donde encabezará la entrega de más de 80 viviendas construidas como parte del programa Viviendas del Bienestar. Recordar que Monclova fue una de las ciudades que se incluyeron en este programa, con la construcción de viviendas económicas dirigidas a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, mismas que fueron construidas en Colinas de Santiago.

Dichas viviendas que se encuentran listas y se entregarán formalmente por la titular del Ejecutivo federal durante el evento público.

Se prevé que en su estancia en Monclova, autoridades estatales y municipales, así como trabajadores de AHMSA, planteen a la mandataria la necesidad de mantener el respaldo del Gobierno Federal para que se avance en la venta de la empresa. La petición surge a una semana de que se concrete el proceso de venta de la empresa, en medio de expectativas sobre la reactivación de operaciones y la recuperación económica de la Región Centro.

Trabajadores han insistido en la importancia de que existan facilidades y se brinde un acompañamiento institucional para garantizar el arranque productivo una vez concluido el proceso legal.

Posteriormente, el mismo sábado, la presidenta se trasladará a Saltillo para encabezar el banderazo de arranque de obra del Hospital General Regional, proyecto que forma parte del fortalecimiento de la infraestructura de salud en la entidad.

La gira concluirá el domingo 22 de febrero en el municipio de San Pedro, en donde se llevará a cabo un evento relacionado con los Programas para el Bienestar.

Previo a su arribo a territorio coahuilense, la presidenta cumplirá compromisos oficiales en los estados de Puebla y Guanajuato, como parte de su agenda nacional de trabajo.