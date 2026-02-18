Cesar N. vinculado a proceso por abuso en Sabinas

SABINAS, COAH.- El juez penal vinculó a proceso a Cesar N., señalado como responsable de abuso sexual contra una niña de 11 años, y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de violación equiparada a menor de edad, ilícito que contempla una penalidad alta en la legislación mexicana.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que el imputado guardaba relación familiar con la afectada, siendo su padrastro, lo que agrava aún más el delito. Tras confirmarse por personal médico del IMSS el estado de la menor, la Fiscalía General del Estado procedió a dar celeridad a la investigación que derivó en la detención de Cesar N..

"Por instrucciones del Fiscal General Federico Fernández se inician de inmediato las investigaciones para esclarecer los actos y, sobre todo, que no quedara impune para que la persona con actos contundentes pague por sus acciones", reiteró Garduño Guzmán.

El delegado agregó que derivado de las investigaciones se solicitó una orden de aprehensión ante un juez penal, misma que fue concedida y ejecutada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Posteriormente, en audiencia inicial, el juez de control determinó la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Finalmente, el fiscal regional reiteró que el grado de parentesco del indiciado con la menor es un elemento que refuerza la acusación y será considerado en el desarrollo del proceso judicial.