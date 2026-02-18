Hermeregildo Villalpando reflexiona sobre el fenómeno Therians en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las redes sociales han demostrado ser un espacio donde las tendencias se viralizan con rapidez, especialmente entre los jóvenes.

Durante estos días, ha cobrado fuerza un fenómeno conocido como "Therians", grupos de adolescentes que se identifican con animales y adoptan comportamientos o símbolos relacionados con ellos. Esta práctica, que se expande principalmente en plataformas digitales, ha generado curiosidad y también debate en distintos sectores de la sociedad.

Ante esta situación, el padre Hermeregildo Villalpando Gómez ofreció su postura, subrayando que la iglesia respeta las modas y tendencias juveniles. Sin embargo, el sacerdote también hizo un llamado a reflexionar sobre la dignidad humana y la diferencia esencial entre las personas y las mascotas. "Yo creo que Dios creó a los animales, pero su obra maestra es el ser humano que lo hizo homo sapiens, es decir, el hombre que piensa", expresó.

El religioso destacó que la capacidad de razonar es lo que distingue al ser humano y lo coloca en un lugar único dentro de la creación. "Eso es lo que nos diferencia de las mascotas, el no perder nuestra dignidad, nuestra condición, nuestro ser, que Dios nos creó a su imagen y semejanza", añadió Villalpando Gómez, en un mensaje que busca invitar a los jóvenes a valorar su identidad sin dejar de respetar las expresiones culturales que surgen en la actualidad.

El fenómeno "Therian" ha sido interpretado por especialistas como una forma de búsqueda de pertenencia y de construcción de identidad en un mundo hiperconectado. Las redes sociales, al amplificar estas prácticas, permiten que se generen comunidades virtuales donde los jóvenes encuentran apoyo y validación. No obstante, también se abre la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión y la necesidad de preservar valores fundamentales.

En este contexto, la voz de la iglesia se suma a otras opiniones que buscan orientar a las nuevas generaciones. Mientras las tendencias continúan evolucionando en el entorno digital, el llamado es a mantener un equilibrio entre la exploración de nuevas formas de identidad y el reconocimiento de la dignidad humana, recordando que la tecnología y las redes sociales son herramientas que deben servir para construir, y no para perder, el sentido de lo que significa ser persona.