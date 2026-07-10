Frontera: Sara Pérez Cantú inicia elaboración del presupuesto municipal 2027

El Gobierno de Frontera comenzó la elaboración del presupuesto municipal para 2027, con el objetivo de integrar un proyecto acorde con el comportamiento financiero del presente año y las necesidades de cada dependencia.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que ya sostuvo una reunión de trabajo con las áreas de Tesorería y Contraloría para iniciar el análisis de los recursos que serán asignados a cada dirección de la administración.

Explicó que durante julio y agosto se realizará la integración del proyecto presupuestal para presentarlo en tiempo y forma ante el Congreso del Estado. "Tenemos que ser muy cuidadosos e ir viendo cómo se comportó este año para definir los presupuestos de cada una de las direcciones y carteras de la Presidencia Municipal", señaló.

Respecto a las acciones previstas para el segundo semestre del año, la edil afirmó que continuarán las obras públicas y anunció inversiones para rehabilitar áreas verdes y espacios deportivos con el propósito de fomentar la actividad física y la convivencia familiar.

Indicó que también seguirá el programa de recarpeteo y bacheo en distintos sectores del municipio, debido a que las recientes lluvias han provocado afectaciones en el pavimento.

Pérez Cantú destacó que, aunque se han realizado trabajos de reparación de vialidades, las precipitaciones han generado nuevos daños, por lo que las cuadrillas continuarán atendiendo los reportes ciudadanos para mejorar las condiciones de las calles.