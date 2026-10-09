Roban bandas hasta 27 cabezas de ganado

Bandas presuntamente dedicadas al robo organizado de ganado mantienen en alerta a los productores rurales de Coahuila, con operaciones que pueden alcanzar el hurto de hasta 20 animales en una sola noche, advirtió Marco Rodríguez, presidente de la Asociación Ganadera de Castaños.

El dirigente señaló que el abigeato representa una preocupación para el sector, debido a que algunos grupos presuntamente cuentan con infraestructura para trasladar y comercializar los animales robados, además de rastros clandestinos y mecanismos irregulares para introducirlos al mercado.

Ejemplo de Robo en Ocampo

Como ejemplo, mencionó el robo de aproximadamente 27 cabezas de ganado en un rancho de Ocampo, propiedad de un expresidente de la Unión Ganadera estatal.

De acuerdo con Rodríguez, las investigaciones permitieron identificar a varios presuntos integrantes de la banda, algunos de los cuales ya habrían sido consignados. Añadió que las autoridades mantienen acciones para localizar a quien identificó como el presunto cabecilla, por lo que evitó proporcionar nombres para no entorpecer las indagatorias.

El representante ganadero indicó que las zonas de mayor preocupación incluyen Ocampo, sectores rurales de Sacramento y áreas de Castaños, particularmente Palo Blanco y Soledad. También mencionó puntos de Santa Eulalia y algunos ejidos de San Buenaventura.

Explicó que, a diferencia del robo ocasional de un animal, el abigeato organizado implica grupos con capacidad económica y logística para sustraer numerosas cabezas de ganado, trasladarlas y comercializar la carne.

Añadió que, según la información que conoce como delegado estatal de la Unión Ganadera para el combate al abigeato y la cacería furtiva, algunas de estas personas presuntamente habrían participado en otras actividades delictivas antes de incorporarse al robo de ganado.

Coordinación entre Autoridades

Rodríguez sostuvo que la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y las corporaciones policiales ha sido importante para enfrentar este problema. Reconoció las acciones de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Estatal y la Fiscalía en los operativos realizados en zonas rurales.

En el caso de Castaños, aseguró que una banda que operaba en la región tenía su base en Espinazo, Nuevo León, desde donde presuntamente ingresaba por brechas para robar animales en ranchos coahuilenses.

Según su testimonio, la intervención policial permitió frenar los robos atribuidos a ese grupo en aproximadamente 15 días.

El dirigente destacó el respaldo del Gobierno estatal y de las autoridades de seguridad, al considerar que la organización de estos grupos dificultaba que los productores enfrentaran el problema por cuenta propia.

Finalmente, reiteró que el objetivo del sector ganadero es combatir las redes dedicadas al robo sistemático de animales y evitar que el ganado sustraído ingrese al mercado mediante mecanismos ilegales.