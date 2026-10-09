Sorpresa entre vecinos por caso de Martín N

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Sorpresa e incredulidad manifestaron vecinos de la calle Manuel de los Santos, en San Buenaventura, al conocer el caso de Martín "N", señalado como presunto responsable del asesinato de Abel, joven de 21 años originario del ejido La Cruz, en Frontera.

Habitantes del sector aseguraron que nunca tuvieron problemas con el hombre y que, durante el tiempo que lo conocieron como vecino, no observaron situaciones que les hicieran sospechar de los hechos que ahora se le atribuyen.

La vida cotidiana de Martín en la comunidad

De acuerdo con sus testimonios, Martín tenía un negocio de videojuegos en el lugar desde hacía más de un año. Aunque solían acudir jóvenes al establecimiento, describieron la actividad como algo habitual y afirmaron que no hubo conflictos con los vecinos.

"Todo tranquilo con él", expresaron al recordar la convivencia en la calle, donde, dijeron, nunca tuvieron inconvenientes relacionados con el negocio.

Los entrevistados también señalaron que no conocían de cerca la vida familiar del hombre. Aunque habían escuchado referencias sobre una posible pareja, indicaron que únicamente la identificaban de vista.

El caso generó sorpresa entre quienes lo ubicaban por su presencia en el sector, pues aseguraron que el trato cotidiano con él no estuvo marcado por problemas o confrontaciones.

Reacciones de los vecinos ante el caso

Las declaraciones de los vecinos reflejan la sorpresa que provocó el caso entre quienes convivían con Martín "N" en ese sector de San Buenaventura. El hombre es señalado como presunto responsable del homicidio de Abel, por lo que su situación deberá esclarecerse mediante las investigaciones y el proceso correspondiente.