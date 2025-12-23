Decomisan pirotecnia y "chispitas" en operativos de vigilancia

NAVA, COAH. – El Departamento de Protección Civil, bajo la dirección de Armando Salas, intensificó los operativos de vigilancia en diversos puntos del municipio con el objetivo de detectar y asegurar la venta ilegal de pirotecnia.

Durante las recientes movilizaciones, las autoridades lograron el decomiso de una cantidad considerable de artefactos explosivos conocidos como "palomas", "cuetes" y "tanques", cuya comercialización está estrictamente prohibida en el estado de Coahuila.

Armando Salas informó que también se ha procedido al aseguramiento de las denominadas "chispitas", ya que hasta el momento no se ha autorizado el permiso oficial para su distribución y venta al público.

Acciones de la autoridad

Al respecto, explicó que se realiza un inventario detallado con los datos de cada propietario; en caso de que las autoridades competentes autoricen posteriormente su venta, los artículos serán devueltos. De lo contrario, permanecerán bajo resguardo oficial.

A diferencia de los artículos luminosos, los explosivos de alto impacto, como los "tanques" y "palomas", serán destruidos por las autoridades debido al alto riesgo que representan para la integridad física de la ciudadanía.

Exhorto a la población

Protección Civil exhortó a los comerciantes a respetar las normativas vigentes y a la población a evitar la compra de estos productos ilegales, con el fin de prevenir accidentes por quemaduras o incendios durante las celebraciones de fin de año.