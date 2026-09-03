Sari anuncia recarpeteo para la colonia Huizachal

Frontera, Coahuila; a 3 de septiembre de 2026.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú se reunió con vecinos de la colonia Huizachal, luego de la conformación del Comité Pro Obras, para compartir una noticia que representa un importante avance para las familias del sector: la autorización de la obra de recarpeteo de la calle Josefina Flores, una acción que responde directamente a las necesidades de movilidad y mejora urbana planteadas por los habitantes.

Durante este encuentro, la edil estuvo acompañada por Luis Alfonso González, director de Obras Públicas del municipio, con quien explicó a los vecinos los detalles del proyecto y confirmó que próximamente se realizará formalmente el arranque de los trabajos. Pérez Cantú destacó que su administración mantiene una atención cercana y permanente a las peticiones de las colonias.

La obra contempla el recarpeteo de 375 metros lineales de la calle Josefina Flores, en el tramo comprendido entre las calles Despachadores y Nopalera. Los trabajos permitirán recuperar las condiciones de la vialidad y ofrecer a los habitantes una superficie más segura y funcional para el tránsito vehicular.

El proceso incluye el retiro del asfalto deteriorado, perfilado de la superficie, aplicación de liga y colocación del nuevo asfalto, para posteriormente realizar la compactación. Además, se contempla la renivelación de los brocales, es decir, las tapas de los registros del drenaje, para dejarlos a la altura adecuada de la nueva carpeta.

Sari Pérez refrendó su compromiso de escuchar a los vecinos y convertir sus necesidades en obras concretas, fortaleciendo una administración cercana que trabaja directamente en las colonias.