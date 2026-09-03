Acciones de CONAGUA buscan recuperar el río Sabinas

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), intensificará acciones de inspección, vigilancia y saneamiento para la recuperación del río Sabinas.

Dicha estrategia combina actos de autoridad con proyectos de infraestructura para atender las fuentes de contaminación, informó Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de la Cuenca Río Bravo.

Tras la reunión con defensores del río Sabinas, se informó que actuarán ante irregularidades e impulsarán soluciones de fondo, recuperando además la planta de tratamiento y la infraestructura de conducción que es indispensable para avanzar en el saneamiento del manantial.

Durante diligencias realizadas en la Región Carbonífera, trascendió que se pudo constatar por parte de la SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, SEMA y propiamente por CONAGUA que la planta de tratamiento de aguas residuales de Sabinas se encuentra fuera de operación, por lo que aguas residuales provenientes de la red de alcantarillado son vertidas sin tratamiento al arroyo Blanco, afluente directo del río Sabinas.

Además, se detectó una descarga de aguas residuales crudas al arroyo Aguilillas, tributario del río Sabinas, asociada a una falla en la infraestructura de alcantarillado.

En ambos sitios se realizaron muestreos mediante laboratorio acreditado, los cuales estarán disponibles en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Durante una tercera diligencia en el arroyo Blanco, se certificaron dos equipos de bombeo de aguas residuales y una represa de concreto de aproximadamente 30 metros que, de acuerdo con lo manifestado durante la inspección, permite contener estas aguas y evitar su incorporación directa al río.

CONAGUA solicitó al municipio de Sabinas reactivar la rehabilitación y puesta en operación de la planta tratadora de aguas residuales y la reposición del colector principal que conduce las aguas residuales hacia la planta.

Los proyectos fueron elaborados por CEAS y el municipio manifestó su disposición para retomarlos y gestionar los recursos necesarios con la Federación, el Estado y el organismo operador.

Los programas deben ser integrados conforme a los lineamientos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) para que puedan ser considerados en la propuesta de inversión del 2027, previo cumplimiento de la normatividad y sujeto a disponibilidad presupuestal.

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, CONAGUA determinará las medidas de remediación y, de acreditarse infracciones, iniciarán los procedimientos administrativos y sancionatorios correspondientes.

Impacto en la comunidad

Se informó que la estrategia interinstitucional continuará con acciones para detectar y atender descargas urbanas, posibles afectaciones derivadas de actividades industriales o mineras y aprovechamientos irregulares de aguas nacionales, fortaleciendo la presencia de CONAGUA en territorio para avanzar en la protección, saneamiento y recuperación integral del río Sabinas.