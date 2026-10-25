Jóvenes y mujeres voluntarias culminan su Servicio Militar en Frontera

Frontera, Coah. - Con orgullo y emoción, la alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó a los jóvenes y mujeres voluntarias que concluyeron con éxito su Servicio Militar Nacional en la ceremonia de clausura del segundo escalón, realizada en el 105 Batallón de Infantería, donde reconoció su disciplina, entrega y responsabilidad demostradas a lo largo de este importante proceso formativo.

En la ceremonia estuvieron presentes el comandante del 105 Batallón de Infantería en Frontera, teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, representantes de la Guardia Nacional y del municipio de Monclova, así como el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez, quienes acompañaron a los jóvenes en este significativo momento.

El programa se desarrolló en dos etapas para la clase 2007 junto a remisos: el primer escalón, de febrero a abril, y el segundo, de agosto a octubre. En total, 120 conscriptos y tres mujeres voluntarias completaron satisfactoriamente su instrucción, demostrando perseverancia y compromiso. Será en diciembre cuando obtengan su Cartilla Liberada.

La alcaldesa destacó que culminar su Servicio Militar representa un paso importante para los jóvenes, tanto en su formación personal como en futuras oportunidades académicas y laborales. Asimismo, reconoció el respaldo y acompañamiento de los padres de familia, quienes fueron parte fundamental para alcanzar este logro.

Finalmente, Sari Pérez Cantú felicitó a cada uno de los jóvenes y mujeres voluntarias por haber cumplido con responsabilidad este compromiso con México, exhortándolos a llevar consigo los valores de disciplina, respeto y determinación aprendidos durante su servicio, y a sentirse orgullosos de haber contribuido con honor a su patria.