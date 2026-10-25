Demostración de trabajos en Icatec Nueva Rosita atrae a la comunidad

NUEVA ROSITA, Coah.- Como parte de las actividades educativas que se realizan a través del Plantel Icatec anclado en esta ciudad, se llevó a cabo la demostración de trabajos mediante los cursos de capacitación que ahí se imparten.

El director del Instituto de Capacitación para el Trabajo, Oscar Davis Sanmiguel, dijo que el objetivo fue dar a conocer a toda la población los trabajos que realizan los estudiantes en las capacitaciones brindadas y no solamente que se queden en las aulas, sino dispersarlos hacia la población para que conozcan y puedan adquirir algunos de los productos.

Detalló que participaron los estudiantes con 18 mesas distribuidas en la plaza La Llanta, acompañados por sus instructores; además, informaron sobre cursos enfocados al aprendizaje de otras habilidades para personas que están dentro de un área laboral formal.

Señaló que entre lo exhibido hubo productos de pastelería, repostería, bisutería, adornos navideños, cruces y coronas para el Día de Muertos, pinta caritas con chicas del área de belleza, corte de cabello, velas aromáticas, alimentos a la parrilla con degustación, productos de limpieza artesanales y una gran variedad de trabajos.

Destacó que se observó muy buena respuesta por parte de la ciudadanía al acudir a dicho evento; esta fue la prueba de fuego y el resultado de lo que se realiza en Icatec, para que la gente tenga confianza y vea la calidad de los trabajos, acentuó el director.

Finalmente, reiteró que en el Instituto se cuenta con instructoras e instructores muy profesionales con mucha experiencia para la impartición de cursos y capacitaciones, lo cual se refleja en los productos y servicios que la ciudadanía pudo observar durante la jornada.