Sari Pérez entrega apoyos del Programa Alimentario Municipal

La alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, encabezó una nueva jornada de entrega de apoyos del Programa Alimentario Municipal, recorriendo distintos sectores de la ciudad para acercar directamente este beneficio a las familias que forman parte de este esquema de apoyo social.

El director de Desarrollo Social, Luis Martínez, informó que durante la jornada se realizaron entregas en diferentes puntos de las colonias La Sierrita, Pemex, 10 de Mayo, Elsa Hernández y Occidental, llevando este beneficio directamente a los hogares de las familias beneficiarias.

Como parte de esta estrategia, personal del Ayuntamiento se hizo el recorrido para facilitar la entrega de los apoyos y garantizar que el programa llegue de manera directa a quienes requieren de este respaldo, fortaleciendo las acciones sociales impulsadas por la administración municipal.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó personalmente al director de Desarrollo Social, Luis Martínez, en las actividades y participó en la entrega de los apoyos, atendiendo de manera cercana a las familias y reafirmando el compromiso de su gobierno de mantener una administración cercana y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

El Programa Alimentario Municipal es una iniciativa completamente municipal que busca contribuir a la economía familiar de los habitantes de Frontera, mediante la entrega de apoyos alimentarios y acciones sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias.